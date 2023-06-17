Diyarbakır'daki 9 kişinin öldüğü arazi kavgasından yaralı kurtulan şahıs, husumeti anlattı: 70 yıldır sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'daki 9 kişinin öldüğü arazi kavgasından yaralı kurtulan şahıs, husumeti anlattı: 70 yıldır sürüyor

17.06.2023 14:54

Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasından yaralı olarak kurtulan Ahmet Alyamaç, iki aile arasındaki anlaşmazlığın sebebini anlattı. Husumetin 70 yıldır devam ettiği söyleyen Alyamaç, "Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran günü Alyamaç-Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin can verdiği kavgadan sağ kurtulan Ahmet Alyamaç, yaşananları anlattı. Husumete sebep olan araziyle ilgili davanın 70 yıldır sürdüğünü söyleyen Alyamaç, "Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor" dedi.

"ATEŞE SALINAN ARAZİ TARTIŞMALARA KONU OLAN ARAZİ DEĞİL"

Olaydan yaralı olarak kurtulan 2 kişiden hastanede tedavisi süren Ahmet Alyamaç, yaşanan olayda oğlu Yunus, kardeşleri Selim ve Emin ile yeğeni Ömer Alyamaç'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Almayaç, Taş ailesiyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğunu ifade ederek, "Orası 213 nolu parsel, 379 dönüm arazi. Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Ateş salınan arazi tartışmalara konu olan arazi değil. Kendi arazimiz olan yer. Kendi kullandığımız yer ateşe verildi. 200 dönümlük yer değil. O bilgi yanlış. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktır" diye konuştu.

Diyarbakır''''da arazi kavgası: 9 kişi hayatını kaybetti

"HER YERE BU MESELENİN BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Olay yerine ateşi söndüremeye gittiğini dile getiren Alyamaç, "Bir traktörümüze kurşun değdi. Tekerlek patladı. Ona baktık, traktördeyken silah sesi gelmedi. Aşağı inince de silah sesleri gelince diğer traktörle aşağı kaçtık. Bana ve yeğenime kurşun değdi. Diğer yeğenim de yerde kaldı. Jandarma geldi. Jandarmaya ateş edildi. Jandarma peşlerine düştü, yakalayamadı. Jandarma vefat eden Ömer Alyamaç'ı hastaneye götürdü. Ambulans da beni aldı. Buna sebep olanlara Allah bırakmasın. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Hiçbir önlem, tedbir alınmadı. Kaymakamlıkta dosyalarımız, dilekçelerimiz var. Savcı Beyin yanında jandarmaya gönderildiği var. Hepsi resmi yolla yapılmış ve kayıt altına alınmış işlemlerdir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır''da arazi kavgası: 9 kişi hayatını kaybetti

9 KİŞİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, ölenler dün toprağa verildi.

Diyarbakır''''''''da arazi kavgası: 9 kişi hayatını kaybetti

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve Ahmet Alyamaç da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.



Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Adem Ağa: Adam diyorki 70 yıldır mahkeme sürüyor mahkeme daha önce karar verseydi bu kadar insan ölmezdi diyor lafı çarpıtmayın Cevap Yaz 37 5 Yayından Kaldır
  • aref karaca: Mahkeme karar vermemiş öylemi verse ne olacak bunlar kanun mu dinler Allah'ın kanununu dinlemiyor devletin kanunu mu dinler boş boş konuşma 6 14 Yayından Kaldır
  • Bilal Cetin: Kendi pisliğinizi devlete atın. Toprak gözünüzü doyursun Cevap Yaz 21 38 Yayından Kaldır
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Orhan Taş, Jandarma, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki 9 kişinin öldüğü arazi kavgasından yaralı kurtulan şahıs, husumeti anlattı: 70 yıldır sürüyor - Son Dakika


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