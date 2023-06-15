Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasının ciddiyetini gösteren görüntü! Uzun namlulu silahlarla traktörler tarandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasının ciddiyetini gösteren görüntü! Uzun namlulu silahlarla traktörler tarandı

15.06.2023 17:26

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki husumetli aile arasında çıkan arazi kavgasında 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgada uzun namlulu silahlarla taranan traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı.

Diyarbakır'daki arazi kavgasında traktörlere isabet eden mermilerin görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A hayatını kaybederken, M.A. ve A.A. yaralandı. İddiaya göre yanan araziyi söndürmek için olay yerine giden 21 GP 558 ve 21 GR 681 plakalı traktörler uzun namlulu silahlarla tarandı. Çok sayıda merminin isabet ettiği traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü.

Diyarbakır''''daki arazi kavgasında traktörlere isabet eden mermilerin görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi

OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 savcı görevlendirildi.

Diyarbakır''daki arazi kavgasında traktörlere isabet eden mermilerin görüntüsü dehşeti gözler önüne serdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasının ciddiyetini gösteren görüntü! Uzun namlulu silahlarla traktörler tarandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yaşanan arazi kavgasının ciddiyetini gösteren görüntü! Uzun namlulu silahlarla traktörler tarandı - Son Dakika
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