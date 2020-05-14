Diyarbakır'da arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Petekkaya Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan İ.O. ile Mehmet Karataş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Başından yaralanan Mehmet Karataş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerden A.O'yu yakaladı.
A.O'nun jandarmadaki işlemleri devam ederken, İ.O'nun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.