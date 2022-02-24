Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

24.02.2022 17:08
Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükselirken, 6 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükselirken, 6 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Çıkan silahlı kavgada A.A ve F.A. hayatını kaybederken, 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Yaralılardan 2 kişinin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölü sayısı 4'e yükseldi. 7 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Jandarma, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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