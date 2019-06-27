Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu
40 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Eğil
ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle
Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.
- Diyarbakır
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