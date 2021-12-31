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Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı

31.12.2021 16:46
Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır istikameti Beşpınar Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, 34 NC 1975 plakalı Audi model otomobil ile 01BHN 52 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken otomobillerden birinin arkadan çarpmasıyla araçlar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Seyir halindeki araçların durup haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı
Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı
Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı

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Diyarbakır, Otomobil, Çınar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı - Son Dakika
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