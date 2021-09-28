Öte yandan, açılan ateş sonucu seken bir mermi, olay yerinden geçen 17 yaşındaki H.İ'nin tişörtünü sıyırdı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan M.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden uzaklaşarak iş yerine giden M.B. ile peşinden gelen komşusu yeniden tartışmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde M.B. ve ismi öğrenilemeyen komşusu arasında asansöre binme sırası nedeniyle tartışma yaşandı.

Diyarbakır 'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

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