Diyarbakır'da Asayiş
44 dakika önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aranma kaydı bulunan 5 kişi tutuklandı.
Diyarbakır
İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aranma kaydı bulunan 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Asayiş ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen ortak çalışmada UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) bilgi sisteminde aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "Karşılıksız Yararlanma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:38 Kaynak: AA
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