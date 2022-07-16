Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu

16.07.2022 13:28

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca asfalt buharlaştı, çocuklar girilmesi yasak tabelalarına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca asfalt buharlaştı, çocuklar girilmesi yasak tabelalarına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır'da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi. Girilmesi tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülen çocuklar, havuzdan çıkarak beton zemine uzanıp güneşlendi.

Süs havuzuna giren Ferhat Oral, sıcaktan dolayı Anzele suyuna girerek serinlediğini, yasak olmasına rağmen girdiğini kaydetti.

Cömert Güzeli ise serinlemek için suya girdiğini söyledi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu - Son Dakika
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