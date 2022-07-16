Diyarbakır'da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi. Girilmesi tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülen çocuklar, havuzdan çıkarak beton zemine uzanıp güneşlendi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu - Son Dakika

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