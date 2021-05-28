Üye Girişi
Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi

28.05.2021 15:26
Diyarbakır'da

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ashab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgede "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ashab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgede "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ilçeye bağlı Duru köyünün dağlık alanında düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Münir Karaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı haftada olmasını "ilahi bir hikmet" şeklinde değerlendirdi.

Fethin, İslam'a, imana, hakikate uyanışın zaferi olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için fetih ve uyanışın peş peşe olması bizim için bir mucizedir. Bundan sonra Diyarbakır ve Liceliler olarak ecdatların uyanışını andığımız gibi inşallah uyurların uyanışını kutlamaya devam edeceğiz. 7 mümin genç putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak ve muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyor. Zulme, fitne ve bozgunculuğa karşı bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkarmamız lazım."

Daha önce bölgede incelemelerde bulduğunu ifade eden Karaloğlu, burada vatandaşların abdest alma, namaz kılma ve dinlenme ihtiyacı tespitlerinin ardından yaptıkları çalışmaları bugüne yetiştirdiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, "Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Halkımızın tarihinde, şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise kentin daha iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ilk yerleşim yeri bu topraklardır. Arkeolojik çalışmalar da bunu söylüyor. Putperest Roma İmparatorluğu'na karşı mücadele veren Ashab-ı Kehf bizim için bir semboldür. Manevi hazinemizi teşkil eden bütün bu varlıklar son 40 yılda hep toplumdan uzak kaldı. Çünkü tek gündem maddemiz vardı. Diyarbakır denilince insanlar hep terörü, gözyaşını ve karanlık zamanları hatırlıyordu. Bugün ise Ashab-ı Kehf'in eteklerinde hep beraber bulunuyoruz."

Daha sonra, protokol üyeleri mağarayı gezdi.

Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Ashab-ı Kehf'in önemi hakkında bilgi verdi. İlahi ve ezgilerin de seslendirildiği etkinlik, cuma namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

Eshab-ı Kehf olayı

Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde de yer alan ve 7 inançlı gencin köpekleriyle sığındıkları mağarada 300 yıl uyuduktan sonra uyandıklarının anlatıldığı olayın, İzmir Efes ile Mersin'in Tarsus, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Diyarbakır'ın Lice ilçelerinde yaşandığına dair farklı inanışlar bulunuyor.

Lice'nin Duru köyündeki dağlık alanda bulunan mağaranın Eshab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanan yöre insanı, her yıl mayısın son haftasında bölgeye akın ediyor. Çevre il ve ilçelerden köye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, yaklaşık 3 kilometrelik kayalık ve dik yokuşu tırmanarak mağaraya ulaşıyor.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, AK Parti, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf Uyanış' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Son Dakika Haberleri
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
15:34 Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
15:31 Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin
15:24 Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti
14:56 Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
14:56 Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
14:46 Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı         
15:37
Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti         
15:32
Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti         
15:24
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 15:42:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement