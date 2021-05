Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'nda uyanış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe bölgeden binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'ndaki düzenleme çalışmalarını uyanış gününde tamamladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği ilahilerle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahilerle devam eden program Cuma namazı sonrası yemek ikramlarıyla son buldu.

"Fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur"

Etkinlikte açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çevre düzenlemelerinin tamamlandığını ve çalışmaların kutlu uyanışa yetiştiğini aktardı. Diyarbakır'ın fethi ve Ashab-ı Kehf uyanışın peş peşe olmasının, aynı haftaya denk gelmesinin tesadüf olmadığını, lütuf olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Ecdadı olan dedeleri olan yedi uyurları her sene 28 Mayıs'ta uyanış gününü anan değerli Liceliler ve bölge halkı hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bir haftadır Diyarbakır'ımızın fethinin 1382'nci yılını kutluyoruz. Feth-i mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan Diyarbakır'ı bize İslam'ın kapısı haline getiren peygamberimizi ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun rahmet olsun. Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam'a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir zaten. Onun için fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur ve biz bundan sonra Diyarbakırlılar, Liceliler olarak hem Diyarbakır'ın fethini hem de tarihte olduğu gibi Licelilerin dedelerinden miras aldığı şekilde hiçbir organizasyon olmadan her sene burada yaptıkları gibi ecdatlarının, dedelerinin uyanışlarını andığı gibi yedi uyurların uyanışlarını inşallah yine kutlamaya devam edeceğiz. Kuran-ı Kerim'de anlatılan her kıssanın mutlaka hikmetleri var. Bu kıssanın da çok önemli hikmetleri var. Yedi mümin genç, putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak, muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyorlar. Burada zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı burada bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkartmamız lazım. Yedi uyurların sadece o gün yaşandı bitti diye değil, bu güne taşıyıp bu gün de zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı bölge halkını uyandırması, buradan bir ders çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Daha önce gelip burada bir inceleme yaptık ve gördük ki alt yapıda sorunlar var. Bölgeye gelen vatandaşların bir abdest alma bir namaz kılma, dinlenme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Görmüş olduğunuz çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık ve bu güne yetiştirdik. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri etkinlikleri halkımızla beraber, halkımızın tarihinde şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda inşallah faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Ashab-ı Kehf

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf'in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur'anı Kerim'deki Kehf Suresi'nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashabı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi'nde bulunuyor.