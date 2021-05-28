Üye Girişi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

28.05.2021 18:15

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin.

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'nda uyanış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe bölgeden binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesi'nde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası'ndaki düzenleme çalışmalarını uyanış gününde tamamladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği ilahilerle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahilerle devam eden program Cuma namazı sonrası yemek ikramlarıyla son buldu.

"Fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur"

Etkinlikte açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çevre düzenlemelerinin tamamlandığını ve çalışmaların kutlu uyanışa yetiştiğini aktardı. Diyarbakır'ın fethi ve Ashab-ı Kehf uyanışın peş peşe olmasının, aynı haftaya denk gelmesinin tesadüf olmadığını, lütuf olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Ecdadı olan dedeleri olan yedi uyurları her sene 28 Mayıs'ta uyanış gününü anan değerli Liceliler ve bölge halkı hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bir haftadır Diyarbakır'ımızın fethinin 1382'nci yılını kutluyoruz. Feth-i mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan Diyarbakır'ı bize İslam'ın kapısı haline getiren peygamberimizi ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun rahmet olsun. Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı hafta da peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam'a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir zaten. Onun için fetih ile uyanışın peş peşe aynı hafta da olması bizim için bir lütuftur ve biz bundan sonra Diyarbakırlılar, Liceliler olarak hem Diyarbakır'ın fethini hem de tarihte olduğu gibi Licelilerin dedelerinden miras aldığı şekilde hiçbir organizasyon olmadan her sene burada yaptıkları gibi ecdatlarının, dedelerinin uyanışlarını andığı gibi yedi uyurların uyanışlarını inşallah yine kutlamaya devam edeceğiz. Kuran-ı Kerim'de anlatılan her kıssanın mutlaka hikmetleri var. Bu kıssanın da çok önemli hikmetleri var. Yedi mümin genç, putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak, muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyorlar. Burada zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı burada bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkartmamız lazım. Yedi uyurların sadece o gün yaşandı bitti diye değil, bu güne taşıyıp bu gün de zulme, bozgunculuğa ve fitneye karşı bölge halkını uyandırması, buradan bir ders çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Daha önce gelip burada bir inceleme yaptık ve gördük ki alt yapıda sorunlar var. Bölgeye gelen vatandaşların bir abdest alma bir namaz kılma, dinlenme ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Görmüş olduğunuz çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık ve bu güne yetiştirdik. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri etkinlikleri halkımızla beraber, halkımızın tarihinde şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda inşallah faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Ashab-ı Kehf

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf'in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur'anı Kerim'deki Kehf Suresi'nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashabı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi'nde bulunuyor.

Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Tekrar evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Genç kız, olayı hatırlamıyor Tekrar evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Genç kız, olayı hatırlamıyor Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor         
18:04
Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı         
17:35
G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak         
17:28
24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti         
17:08
Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu         
16:31
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi         
13:33
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 18:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Ashab-ı Kehf uyanış etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement