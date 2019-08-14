Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdi
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Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdiDİYARBAKIR - Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da aşırı sıcaklardan ve susamaktan halsiz kalıp uçamayan yavru serçeyi bulan vatandaş eliyle su verdi.
Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdi Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
DİYARBAKIR - Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da aşırı sıcaklardan ve susamaktan halsiz kalıp uçamayan yavru serçeyi bulan vatandaş eliyle su verdi.
Diyarbakır'da aşırı sıcakların etkisi devam ederken Yenişehir ilçesinde bir vatandaş, susamaktan bitkin olarak yerde bulduğu yavru serçeyi iş yerine götürdü. Duyarlı vatandaş, iş yerinde yavru serçeye eliyle su içirdikten sonra serçenin serinlemesi için biraz ıslattı. Yavru serçe su içtikten sonra kendine gelmesiyle vatandaş tarafından doğal yaşamına bırakılması için pencereden bırakıldı. Vatandaşın bu hareketi büyük taktir topladı.
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