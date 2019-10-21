Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çınar ilçe merkezinde öğlen saatlerinde aniden bastıran yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçaklara sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanları ile biriken suları tahliye etmeye çalışırken, caddelerde yoğun yağış nedeni ile tahribat oluştu. Sürücünün, yağışın ardından oluşan su birikintisini fark etmemesi üzerine kullandığı kamyonet çukura saplandı.