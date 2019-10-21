Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

31 dakika önce

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çınar ilçe merkezinde öğlen saatlerinde aniden bastıran yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçaklara sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanları ile biriken suları tahliye etmeye çalışırken, caddelerde yoğun yağış nedeni ile tahribat oluştu. Sürücünün, yağışın ardından oluşan su birikintisini fark etmemesi üzerine kullandığı kamyonet çukura saplandı.

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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