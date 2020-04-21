Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi

32 dakika önce

Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi Hacıbaba Pastaneleri, maddi imkanı olmayan vatandaşların yararlanması için 'askıda tatlı' uygulamasını başlattı Diyarbakır ve İstanbul'da şubeleri bulunan Hacıbaba Pastaneleri 'askıda tatlı' uygulaması başlattı.

Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi

Hacıbaba Pastaneleri, maddi imkanı olmayan vatandaşların yararlanması için 'askıda tatlı' uygulamasını başlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve İstanbul'da şubeleri bulunan Hacıbaba Pastaneleri 'askıda tatlı' uygulaması başlattı. Pastanenin şubelerinde hazırlanan tatlılar, maddi imkanı olmayan vatandaşların alması için askılara bırakıldı.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınının verdiği olumsuzlukları azaltmak için yönetim olarak bir çalışma başlattı. Osmanlı'dan kalan 'askıda ekmek' geleneğine 'askıda tatlı' uygulaması da eklendi. Hacıbaba Pastanelerinde hazırlanan tatlılar, ihtiyaç sahiplerinin alması için şubelerdeki askılara yerleştirildi.

Alım gücü olmayan vatandaşlar için başlatıldı

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, alım gücü olmayan vatandaşlar için 'askıda tatlı' uygulamasını başlattıklarını, bunun belli bir bütçesini kendilerinin karşıladıklarını ve isteyen vatandaşların da askıya tatlı alıp bırakabileceklerini ifade etti. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, korona virüsün vatandaşlara ekonomik anlamda zor günler yaşattığını kaydederek kendilerinin de tatlı alamayan vatandaşlar için 'askıda tatlı' çalışmasını başlattıklarını söyledi. Gücü olmayan herkesin askıdan tatlı alabileceğini aktaran Elaldı, "Bunun belli bir bütçesini biz karşılıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız da kendisi alıp askıya bırakabilir. Çocuklu aileler olsun, ihtiyaç sahibi aileler olsun, alım gücü olmayan herkes askıdan tatlı alabilir" dedi.

Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi

Diyarbakır, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü Polis evde eğlence var sanıp bastı, "online kına gecesi" çıktı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Loris Karius Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti Loris Karius Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 21:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 'Askıda tatlı' uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]