Diyarbakır'da

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından "Atölye Merkezli Anaokulu Projesi" için protokol imzalandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nca okul öncesi eğitim standartlarının artırılması mali destekler programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 anaokulu proje ile desteklenecek.

Protokol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş ile Genel Sekreter Dr. Hasan Maral arasında okul idarecilerinin de katılımıyla imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında Ayşe Ana Anaokulu ve Nasrettin Hoca Anaokulunun uluslararası eğitim standartlarına uygun, çağdaş bilgi ve teknoloji ile donatılmış şekilde, fiziki alt yapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde okullarda, "Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi", "Yaratıcı Drama Atölyesi" ve "Müzik Atölyesi" kurulacak.