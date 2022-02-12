Diyarbakır'da avukatlara yönelik FETÖ soruşturması - Son Dakika

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukatlar hakkında FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Z.T. ve A.L.B. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan avukat S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Kaynak: AA
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