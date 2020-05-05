Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 1'i ağır 22 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan 3 yaşındaki A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ayveri Mahallesi'nde aralarında mera anlaşmazlığı bulunan Akyüz ailesinden 2 grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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