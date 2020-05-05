Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 1'i ağır 22 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayveri Mahallesi'nde aralarında mera anlaşmazlığı bulunan Akyüz ailesinden 2 grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada aileden yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3 yaşındaki A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.