Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Aynı Yolda 3 Kaza: 7 Yaralı

Diyarbakır'da Aynı Yolda 3 Kaza: 7 Yaralı

30 dakika önce

Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Aynı Yolda 3 Kaza: 7 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR-Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 

Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle art arda kaza yaşandı. Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.  

Daha sonra meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:01 Kaynak: DHA

Elazığ, Diyarbakır, Güncel
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