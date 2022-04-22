Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı

22.04.2022 00:54
Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tekel bayisinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir tekel bayisinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 399. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tekel bayisi içinde oturan iş yeri sahibi Veysi D., oğlu Mehmet Can D. ve başka kişilerin de olduğu grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan şüpheli veya şüpheliler, baba ve oğluna kurşun yağdırdı.

Vatandaşların silah sesleri duymasıyla 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Yaralılardan Mehmet Can D'nin ameliyata alınıp durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürüp şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Saldırı, mevlana, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 01:01:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement