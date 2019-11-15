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Diyarbakır'da babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Diyarbakır İl Müftülükleri işbirliği "Babalar ve çocuklar sabah namazında buluşuyor" temalı programı düzenlendi.

Diyarbakır'da babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Diyarbakır İl Müftülükleri işbirliği "Babalar ve çocuklar sabah namazında buluşuyor" temalı programı düzenlendi.


Düzenlenen program kapsamında babalar, çocuklarını alarak Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'nde sabah namazı kıldı. Programa Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı ile çok sayıda kişi katıldı. Sabah namazına çocuklarıyla birlikte gelen babalar, cemaatle sabah namazı kılarken, namazın ardından vatandaşlara İl Müftüsü Karabayır ile ASKON Şube Başkanı Nasıranlı tarafından çorba ikramında bulunuldu.


"Bizim için bütün gençlerimiz aynı derecede değerli ve önemlidir"


Etkinliğin ardından konuşan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, "İnsanlarımızı sabah namazında camilere çekmek ve çocukları namaza alıştırmak için bu tür etkinlikler çok önemli ve anlamlıdır. Bir tohum attık toprağa heyecanla onu birlikte büyütmek için inançla çalışacağız. Ülkemizin bütün gençleri bizimdir. Hayat tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal edecek lüksümüz yok. Bizim için bütün gençlerimiz aynı derecede değerli ve önemlidir. Çıkmış olduğumuz bu hayırlı yolda rabbim bizleri mahcup etmesin. Etkinliğe iştirak eden İl Müftümüz Karabayır'a, vatandaşlarımıza ve çocuklara teşekkür ediyorum" diye konuştu


Etkinlik toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - DİYARBAKIR

Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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