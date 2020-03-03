Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek - Son Dakika

Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek

14 dakika önce

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem ve fıstık üreticisine ilaçlama makinesi ile fidan desteğinde bulunuldu.

Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek, System.String[]

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem ve fıstık üreticisine ilaçlama makinesi ile fidan desteğinde bulunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çiftçiye 57 modern ilaçlama makinesi ile 12 bin 500 badem ve 3 bin fıstık fidanı dağıtımında yaptığı konuşmada, tarımsal faaliyetlerin bilgi ve teknolojiyle buluşturulmasıyla üründen elde edilen kazancın daha da yükseldiğini söyledi.

Yıllarca bölgede milletin kaynaklarının hizmet ve sorunların çözümü için kullanılmadığını belirten Güzeloğlu, "Maalesef terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve onların izinden gidenlerin derdi millete hizmet olmadı. Milletin derdiyle dertlenmek onların yaptığı bir iş olmadı. Millete hizmet diye emanet edilen kaynakları, imkanları bunlar hıyanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler. Bugün altyapıda bu sıkıntıları görüyoruz." diye konuştu.

Belediyeyi devraldıkları günden itibaren kırsal mahallelere altyapı için 15 milyon lira kaynak ayırdıklarını ifade eden Güzeloğlu, bölge insanına değer katacak ve kazandıracak her alana kaynak aktardıklarını kaydetti.

Organik tarımın önemine de değinen Güzeloğlu, zirai hastalıkların önüne geçerek de verimin arttırılması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Güzeloğlu, konuşmaların ardından üreticilere 57 modern ilaçlama makinesi ile 12 bin 500 badem ve 3 bin fıstık fidanı dağıttı.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü
Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]