Diyarbakır'da, bağ bozumundaki hasat asker ve sağlık çalışanları için yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, bağ bozumundaki hasat asker ve sağlık çalışanları için yapıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil Belediyesi'nce 18 dönümlük alanda ekilen üzümün hasadı yapıldı. Hasatta elde edilen 8 ton üzüm ve 2 ton pekmez, sınır hattında görev yapan askerlere, sağlık çalışanlarına ve ilçe halkına dağıtacak.

Bismil Belediyesi tarafından 5 ay önce bakımsız olan 20 dönümlük alan, tarım arazisine dönüştürüldü. Belediye çalışanı ve gönüllerin katılımıyla 20 dönümlük alanın 18 dönümünde üzüm ekildi. Ekilen üzümlerin hasadı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Bismil Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hamza Türkmen'in katılımıyla yapılan hasatta, kazanların kaynatılarak kavanozlara konulan pekmez, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, sınır hattındaki görevli Mehmetçiğe ve ilçe halkına gönderilecek.

Hasat töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bağ bozumunda 2 ton pekmez üretildiğini ifade ederek, daha önce bakımsız olan bu alanın bağ bahçesine dönüşmesinde ilçe halkının önemli katkısı olduğunu söyledi. Türkmen, "Biz geldiğimizde bahçeye biraz bakım yaptık. Bu bahçeyi değerlendirmek istedik. Bismilliler ile bunu ne yapalım diye istişarede bulunduk. Çok güzel bir teklif geldi. Şimdi elde ettiğimiz ürünleri pandemi sürecinde görev alan fedakar sağlık görevlilerimize, filyasyon ekiplerine, Mehmetçiğe ve ilçe halkına hediye edeceğiz. Bağbozumunda elde edilen pekmez 2 ton civarında olacaktır" dedi.

'ÇABA, UĞRAŞ VE ZORLUK BÜYÜK MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ'

Bismil Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Behiye Güneri Arslan, uğraşıp büyük emeklerle bunları elde ettiklerini ifade ederek, "Pandemiden dolayı yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarımıza ve sınır bölgelerinde çok zor şartlarda emek veren Mehmetçiklere göndereceğiz. Bu çaba, uğraş ve zorluk büyük bir mutluluğa dönüştü. Üzümlerimizi topluyoruz, daha sonra pekmez yapma aşamalarına geçiyoruz. Paketledikten sonra da onlara teslim edeceğiz" diye konuştu.