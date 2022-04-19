Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, bağımlılığın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da mücadele ettiği, çağın hastalığı olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede yerelden genele söyleneceklerin, bu çalıştayda yapılacak tartışmaların Diyarbakır ve ülke için çok kıymetli olduğunu belirten Karaloğlu, bağımlılık, insanı hem zihnen hem de ruhen felç eden, hayattan koparan, toplumları perişan eden bir sorun olduğunu kaydetti.

"İnsanoğlunun belki kendi eliyle ortaya çıkardığı bir hastalığı yine hep birlikte tedavi etme konusunda bir gayreti var. Onun için bununla hep birlikte topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Karaloğlu, bağımlılığın her alanı ile ilgili kolluk kuvvetlerince mücadele verildiğini, bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi durumunda başarı elde edilebileceğini aktardı.

Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bağımlılık denince insanların aklına gelen ilk şey uyuşturucudur. Uyuşturucunun arzıyla ilgili Diyarbakır'da amansız bir mücadele var. Türkiye genelinde narkotik suçlarla mücadele konusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzün uyguladığı Narko Alan projesi Türkiye birincisi oldu. İl Jandarma Komutanlığımız yıllardır milyonlarca kök keneviri tarladayken yakalayıp imha ediyor. Ancak bu yetmiyor. Asıl önemli olan gencin, çocuğun bu beladan uzak durması. Bunu da en güçlü kalemiz olan aile ile sağlayacağız. En büyük mücadele ailede başlayacak."

Diyarbakır'da gençlik ve sporla ilgili çok önemli yatırımlara imza attıklarını anımsatan Karaloğlu, gençlere kaliteli zaman geçirecek alt yapıyı oluşturmak zorunda olduklarını anlattı.

Diyarbakır'ın tamamında gençlerin zamanını kaliteli geçireceği, sokağa çıktığında istismara uğramadan fiziksel ve ruhen gelişimini tamamlayacak mekanlar ortaya koymak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttükleri çok önemli çalışmaların olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Bunları yapmazsak o zaman kötü niyetlilere gün doğmuş olur. Gençlerimizi onların insafına bırakmış oluruz. Onun için bu mücadelede her kim varsa 'Ben Olsaydım' sorusunu kendisine sorup bağımlılıkla mücadelede mutlaka katkısını ortaya koymak zorundadır." dedi.

Çalıştay ile toplumun her kesimini farklı masalarda bir araya getirdiklerini bildiren Karaloğlu, çalıştaya katkı veren herkese teşekkür etti.

2 gün sürecek çalıştay kapsamında kent genelinde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.

Çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.