Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

08.06.2022 16:11
Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Valilik Hevsel Salonunda toplantı yapıldı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mete Barakazi, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Sunumların ardından Su, görüş ve önerileri dinleyerek katılımcılarla istişareler gerçekleştirdi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm paydaşlar olarak vatandaşların her türlü bağımlılıktan uzak kalmasını sağlamak için yapılan çalışmaların artırılması kararlaştırıldı.

Tüm tedbirlere rağmen madde bağımlısı olan kişilerin ise, en kısa sürede tekrar sağlıklı bireyler olmaları için yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Cumhuriyet, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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