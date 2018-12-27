Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele" Konferansı

Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele" Konferansı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Diyarbakır'da
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Diyarbakır Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ve Yeşil Yıldız Derneğince Burhanettin Yıldız Teknik ve Mesleki Lisesinde gerçekleştirilen konferansta, Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger ve Diyarbakır HUDER Başkan Yardımcısı Hüseyin Denli madde bağımlılığı ile ilgili sunum yaptı.

Denli, uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinerek, "Suça bulaşmış kişiler eğer bu konuda eğitim görseydi belki de bu kişiler suça bulaşmayacaklardı. Bu konudaki farkındalığı ve bilinci arttırdığımız oranda gençlerimizin ve öğrencilerimizin suça bulaşmasını, madde bağımlısı olmasını engelleyebiliriz." dedi.

Öger ise gençliğin sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: AA

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