Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele" Konferansı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.
Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.
Diyarbakır Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ve Yeşil Yıldız Derneğince Burhanettin Yıldız Teknik ve Mesleki Lisesinde gerçekleştirilen konferansta, Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger
ve Diyarbakır HUDER Başkan Yardımcısı Hüseyin Denli
madde bağımlılığı ile ilgili sunum yaptı.
Denli, uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinerek, "Suça bulaşmış kişiler eğer bu konuda eğitim görseydi belki de bu kişiler suça bulaşmayacaklardı. Bu konudaki farkındalığı ve bilinci arttırdığımız oranda gençlerimizin ve öğrencilerimizin suça bulaşmasını, madde bağımlısı olmasını engelleyebiliriz." dedi.
Öger ise gençliğin sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:55 Kaynak: AA
Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı
8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli
Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor