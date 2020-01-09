Diyarbakır'da bağımsız hareket eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bağımsız hareket eğitimi - Son Dakika

Diyarbakır'da bağımsız hareket eğitimi

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası nedeniyle görme engellilere yönelik "Bağımsız Hareket Eğitimi" vermeye başladı.

Diyarbakır'da bağımsız hareket eğitimi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası nedeniyle görme engellilere yönelik "Bağımsız Hareket Eğitimi" vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğünce Sümer Park Ortak Yaşam Alanında verilen eğitim, günlük 1 saat olmak üzere 1 ay boyunca devam edecek.

Eğitimde görme engellilere, toplum ve çevreye uyumun sağlanması, tehlikelerden korunma, zihinsel harita yönteminin geliştirilmesi, evde ve trafikte hareket edebilme kabiliyeti, iki nokta arasında kolay ve tehlikesiz ulaşma, bastonlu veya bastonsuz olarak bina içi ya da dışında serbest dolaşabilme yeteneğinin geliştirilmesi öğretilecek.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulunda görevli Görme Engelliler Özel Eğitim Öğretmeni Mehmet Nayim Akdoğan tarafından teorik olarak verilen eğitimde açık alanda, dar bölgelerde nasıl bastonsuz hareket edileceği, arama ve yön bulma teknikleri ile bastonla çevreyi kontrol etme yöntemleri eğitime katılanlara aktarıldı.

Eğitimlerden faydalanmak isteyenler, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğüne gelerek başvuruda bulunabilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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