Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Bahar Havası

Diyarbakır'da Bahar Havası

1 saat önce

Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.

Diyarbakır'da Bahar Havası, System.String[]
Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.

Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, Diyarbakır'da vatandaşlar hafta başına güneşli bahar havasıyla başladı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Sur ilçesindeki tarihi alanlarda aldı. Vatandaşlar, restore edilip tekrar açılan tarihi mekanlar ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

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