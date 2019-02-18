Diyarbakır'da Bahar Havası
1 saat önce
Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.
Türkiye
'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, güneşli bahar havası ile haftaya başlayan Diyarbakırlılar, soluğu tarihi mekanlarda aldı.
Türkiye'nin birçok ilinde farklı mevsimler yaşanırken, Diyarbakır'da vatandaşlar hafta başına güneşli bahar havasıyla başladı. Güneşli
havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Sur
ilçesindeki tarihi alanlarda aldı. Vatandaşlar, restore edilip tekrar açılan tarihi mekanlar ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:56 Kaynak: İHA
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