Diyarbakır'da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağladığı belirlenen 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 37 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayan 43 şüpheli hakkında yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, bahis organizasyonunun finansal hareketliliği saptandı ve para nakdine aracılık eden 16 ilde ikamet eden 83 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüphelilerin adına açılmış, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk Lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı anlaşılan 2 cüzdan numarası saptandı.

Birinci cüzdandaki finansal hareketliliğin yaklaşık 850 Bitcoin (BTC) (46 milyon 246 bin 691 dolar), 2. cüzdandaki finansal hareketliliğin ise 3142 Bitcoin (BTC) (171 milyon 107 bin 841 dolar) olduğu ve halen hesaplarda 682 bin 665 doları olduğu anlaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle eş zamanlı yapılan operasyonda, 37 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin 30 farklı ikamet adresinde yapılan aramalar sonucunda, 39 cep telefonu, 11 harddisk, 120 sim kart, 24 flaş bellek, 11 hafıza kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, mobil internet sağlayıcı cihaz, 41 kredi kartı, 12 bin 810 lira, 300 bin dolar, 1000 dinar, 352 gram altın ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.