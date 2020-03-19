Diyarbakır'da bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde dezenfekten çalışması yapılıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfekten çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağı yönündeki açıklamalarının ardından çalışma başlatıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yaşlı Destek Programı kapsamında kentte bulunan yaşlıların evlerine temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, temizlik çalışmalarının ardından maske, kolonya, eldiven ve şampuandan oluşan kişisel bakım ve hijyen setlerini dağıttı.

Yapılan temizlik ve çalışmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten yaşlılar, gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ettiler.