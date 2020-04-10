Diyarbakır'da balkonda kafasına mermi isabet eden kişi öldü - Son Dakika

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Diyarbakır'da balkonda kafasına mermi isabet eden kişi öldü
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balkondayken başına mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balkondayken başına mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Akpınar mahallesindeki evinin balkondayken sokakta çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet ettiği Yakup Demircan (26) ağır yaralandı.
Bismil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Demircan, çabalara rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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