Diyarbakır'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

27.04.2022 14:01
Diyarbakır'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte farklı kategorilerde başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte farklı kategorilerde başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Karaloğlu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık ile Genç Seda Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarında bölge 1'inciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eyüp Furkan Eşlik ve Ali Çaputçu ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği ve 40 bin öğrencinin katıldığı "Kitap Kurdu" yarışmasında 5'inci ve 6'ncı sınıflar kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde eden Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hicap Özel'i makamında ağırladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de yer aldı.

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Kadir Suresi Türkçe okunuşu: Kadir Suresi Meali, Anlamı, Fazileti, Arapça Okunuşu, Tefsiri (Diyanet Meali) Kadir Suresi Türkçe okunuşu: Kadir Suresi Meali, Anlamı, Fazileti, Arapça Okunuşu, Tefsiri (Diyanet Meali) BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ

Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Diyarbakır, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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