DİYARBAKIR - Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başarılı ortaokul öğrencilerini bisikletle ödüllendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, başarılı öğrencileri motive etmek amacıyla okullarında 1. ve 2. dönem takdir alan dezavantajlı çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'nun katıldığı bisiklet dağıtım etkinliği Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenen Su, velilerle sohbet etti, öğrencilerin eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin ve veliler katıldı.