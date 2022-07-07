Diyarbakır'da bayram için "tatlı" mesai

Diyarbakır'da bayramların vazgeçilmez tatlısı burma kadayıfı imal eden işletmeler, Kurban Bayramı öncesi fazla mesai yaparak gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Kentin tescilli tatlısı burma kadayıf imalatçıları, Kurban Bayramı öncesinde aldıkları yoğun siparişleri yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk olarak hazırlanan burma kadayıfa Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep geliyor.

Günlük üretilerek müşterilerin beğenisine sunulan burma kadayıf, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine de paket olarak gönderiliyor.

Tatlı imalathanesinde 30 yıldır kadayıf ustası olarak çalışan Mehmet Akan, AA muhabirine, bayramda siparişleri karşılamak ve sofraları tatlısız bırakmamak için vardiyalı çalışmaya geçtiklerini söyledi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun çalışma temposuna girdiklerini belirten Akan, "Halkımızın bayramda tatlısız kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Hava sıcak olduğu için özellikle soğuk kadayıf tercih ediliyor. Kadayıf çeşitlerimizi hazırlamak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz." dedi.

"Bayram öncesi gelen siparişlerde yoğunluk var"

Tatlı işletmecisi Mehmet Altunbay da iş yerlerinde yaklaşık 50 yıldır üretim yapıldığını belirterek, Kurban Bayramı dolayısıyla müşterilerin taleplerini yetiştirmek için 3 vardiya çalıştıklarını aktardı.

Ürünlerine kentin yanı sıra ülke genelinden yoğun talep olduğunu belirten Altunbay, bayramda damakları tatlandıracaklarını dile getirdi.

Burma kadayıfa tüm Türkiye'den siparişler geldiğini ifade eden Altunbay, "Diyarbakır'dan burma kadayıfı sipariş ediyorlar. Hemen hemen tüm Türkiye'ye otobüs ve kargoyla gönderiyoruz. Bayram öncesi gelen siparişlerde yoğunluk var. Bayramda tüm sofraları tatlandıracağız." diye konuştu.

Soğuk kadayıfın sıcakta serinleten bir tatlı olduğunu anlatan Altunbay, özelikle yaz mevsiminde bu lezzetin müşteriler tarafından beğenildiğini dile getirdi.

Müşterilerden Önder Akgün de burma kadayıfın kendileri için vazgeçilmez tatlılardan olduğunu söyledi.

Akgün, "Tatlılar çok güzel. Bayram öncesi tatlılarımızı almaya geldik. Misafirlerimize bayramda burma kadayıf ikram edeceğiz." dedi.