Diyarbakır'da bayram öncesi yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha temiz ve ferah bir ortamda geçirmeleri için evde bakım ve destek hizmetleri çalışmalarına hız verdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında başlattığı "Aktif Yaşlanma ve Koordinasyon Merkezi Projesi" ile yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha temiz ve ferah bir ortamda geçirmesi için evde bakım ve sosyal destek hizmetlerini artırdı.

17 ilçede her ay yaklaşık 300 aileye hizmet veren belediye ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak yaşlıların kişisel bakımlarının yapılması, kuaför hizmetinin verilmesi, sağlık kontrollerinin yaptırılması, yaşadıkları mekanların temizlenmesi, halıların yıkanması, küçük onarım ve tamiratların yapılması hastaların nakil iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, ziyaret ettiği yaşlılara içinde çeşitli temizlik ürünlerinin bulunduğu hijyen paketlerini de hediye ediyor.