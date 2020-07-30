Diyarbakır'da bayram tedbirleri alındı, İçkale ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı sürecinde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirler doğrultusunda filyasyon ekibi sayısının 164'ten 200'e çıkartıldığını kaydeden Vali Karaloğlu, emniyet ve jandarma ekiplerinden kurulacak ekiplerle izolasyonda olan vatandaşların takiplerinin yapılacağını belirterek, bayram süresince İçkale'nin ziyarete kapatılacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yaptıkları toplantılar sonucunda Kurban Bayramı ve korona virüs salgınıyla mücadele ile ilgili kararlar alındığını açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda Vali Karaloğlu, İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer paydaşlarla bayram sürecinde alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulanan Vali Karaloğlu, denetimlerin sıkı yapılacağı, filyason ekibi sayısının 164'ten 200'e çıkartıldığını, bayram süresi boyunca İçkalenin ziyarete kapalı olacağı ve izolasyonda olup dışarı çıkan vatandaşlara 3 bin 150 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti.

"Tehlike geçmiş değil"

Vali Karaloğlu, tehlikenin hala geçmediğini, pandeminin devam ettiğini, kontrollü sosyal yaşama ve normal yaşama devam edilmesi gerektiğini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsüne toplumun hiç gevşemeden mutlaka bu kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, "Bizim filyasyon ekiplerimiz var. Sağlık Bakanlığımız, Sağlık İl Müdürlüğümüz üzerinden yürüyen, yani pozitif vatandaşlara olan temasları takip eden ekiplerimiz var. Bunları ildeki sayılarını bugün almış olduğumuz karar dolayısıyla şuanda Diyarbakır'da 164 ekibimiz il genelinde filyasyon çalışması yapıyor ve bunu bugün itibariyle 200'e çıkarıyoruz. Filyasyon ekipleri pozitif olan vatandaşla teması olanları tespit ederken eğer bizim izolasyona almış olduğumuz vatandaşın yaşadığı evde 65 yaş üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa, ondan semptom var mı, yok mu bakmadan mutlaka ondan numune alacak ve PSR testini yapacağız. Birçok pozitif vakamızın biliyorsunuz her hangi bir belirtisi olmadığı için evlerde izolasyon uyguluyoruz" dedi.

İzolasyon denetim birimi oluşturuluyor

İzolasyonlara zaman zaman vatandaşların uymadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Evde izolasyonda olması gerekirken sokağa çıktığı, alışveriş merkezlerine gittiği, toplu taşıma araçlarını kullandığı, seyahat ettiği gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. Bunu denetlemek için hem emniyetimiz hem jandarmamız izolasyon denetim birimleri oluşturuyoruz. Jandarma teşkilatımız kendi bölgesindeki pozitif vaka sayılarını Sağlık İl Müdürlüğümüzden alacak. Onlar kendi bölgelerinde hem telefonla arama hem ev ziyareti yaparak izolasyondaki vatandaşlarımızın gerçekten kendisini izole edip etmediğini, evinde kalıp kalmadığını takip edecektir. Yine aynı şekilde emniyet müdürlüğümüz polis merkezi hinterlandında bulunan pozitif vakaların takibini de yine polis eliyle sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı dolayısıyla izolasyona uymayan vatandaşlarımıza 3 bin 150 liralık bir ceza uygulamamız var. Bunu kesinlikle izolasyonda olması gereken vatandaşlar uymayıp dışarı çıkıyorsa bunu mutlaka uygulayacağız. Bölgede arife gününden başlayan ve bayram sürecinde de devam eden bir mezarlık ziyareti geleneğimiz var. Normal bir süreçte değiliz. Sokağa çıkma kısıtımız yok belki, ama mezarlık ziyaret etmeden, ailemizden rahmete kavuşmuş büyüklerimize evimizden de Kuranımızı okuyabiliriz, rahmetimizi gönderebiliriz. Bu bayram vatandaşlarımızdan mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz. Ama mezarlığa giden vatandaşlarımızda mutlaka maske ile gitmeli, orada birbiriyle temas etmemeli. Bayramlarda özelikle İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve etrafındaki sahabe kabirlerinin olduğu bölge çok yoğun bir kalabalık oluyor. Bugün itibariyle İçkaleyi bayram sürecinde ziyarete kapatıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve jandarma teşkilatı üzerinden trafik denetimlerimizi artırıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR