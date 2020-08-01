Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştü - Son Dakika

Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştü

Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştüDİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatlarında yüzde 40 oranında düşüş yaşandı.

Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştü

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatlarında yüzde 40 oranında düşüş yaşandı. Üreticiler, fiyattaki düşüşe rağmen kurbanlıkların çoğunun ellerinde kaldığını belirterek, bayramın son gününe kadar bekleyeceklerini söyledi.

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde büyük ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 40'a yakın düşüş yaşandı. Yıl boyunca besledikleri hayvanları borsaya getiren satıcılar, fiyattaki düşüşe rağmen kurbanlıkların çoğunun ellerinde kaldığını, ya zararına satarak elden çıkaracaklarını ya da tekrar besleyeceklerini belirterek, bayramın son gününe kadar bekleyeceklerini söyledi.

'SATTIKLARIMIZ YEM, SAMAN PARASIYDI'

Bayramın 1'inci günü 9 küçükbaş hayvan sattığını belirten besici Ali Yılmaz, Dünden bugüne yüzde 40, 50 civarında fiyat düşürmüşüm. Diyarbakır'da bu sene kurban alıcısı yok. 1'inci gün 1700-2000 arası değişen fiyatlar bugün 1500'e düşmüş. Satışlarımız 1'inci gün daha iyi idi. Bugün hiç satış yok. Kimse almıyor. 4 ay hayvanı besliyorum, tam sermayesine veriyorum. Bundan sonra ya zararına satacağız ya da bir daha besleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bu sene kurban diye bir şey yok. Kar etmedik. Hep zarar ettik. O sattıklarımız da yem, saman parasıydı dedi.

'75 TANE GETİRDİM 15'İNİ SATABİLDİM'

Hazro ilçesinden 75 küçükbaş hayvan getirdiğini ve bunlardan sadece 15'ini satabildiğini ifade eden Ferzande Erbek de, Zarardayız. Dün biraz daha normaldi. Bugün hiç yok. Dün 2000 TL'ye satıyorduk. Bugün 1600, 1700 diyoruz, yine de satılmıyor. Elimizde kaldı. Yarına kadar satıldı, satıldı, satılmadı geri göndereceğim diye konuştu.

Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştü

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bayramın 2'nci gününde kurbanlıkların fiyatı düştü - Son Dakika
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