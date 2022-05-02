Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 16:51
Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın Diyarbakır'da bu sene güzel geçtiğini belirterek, yaşanılan bu güzelliklerin temelinde bölgede ve şehirde sağlanan huzur ve güven ortamının olduğunu söyledi.

Bayramı vatandaşların rahat ve huzurla geçirmesi amacıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Karaloğlu, "Bugün her siyasi partiden arkadaşlar var. Her görüşten insan var. Birlikte bayramı kutluyoruz. Diyarbakır'ın buna ihtiyacı var. Bu ortamı muhafaza ve geleceğe aktarma konusunda da her birimizin ayrı ayrı görevi var. Bu sadece benim ya da kamu kurumların görevi değil. Artık vatandaş meselesine sahip çıkmalı. Vatandaş huzurunun, güvenin, mutluluğunu kıymetini bilmeli ve sahiplenmelidir." dedi.

Karaloğlu, Diyarbakır'da vatandaşı rahatsız eden suç gruplarına karşı da çok ciddi mücadele yürütüldüğüne işaret ederek, "Sorun sadece terör değil, vatandaşı rahatsız eden her sorun bizim için önemli. Devlet olarak o sorunun üzerine gitmekle mükellefiz ve gidiyoruz. Diyarbakır'da farklı suç örgütlerine, suç türlerine karşı mücadelemiz var ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan eylemdeki ailelere bayram ziyareti Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan eylemdeki ailelere bayram ziyareti Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı

Ramazan Bayramı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:57:18. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement