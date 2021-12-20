Diyarbakır'da baz istasyonu hırsızları JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde baz istasyonunda jeneratör çalan 2 şüpheli şahıs İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, jeneratörün ilgilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, " Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT tarafından faili meçhul olayların şüphelilerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 13 Aralık 2021 günü Dicle ilçesi Kocaalan Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen 'Baz istasyonundan hırsızlık' olayının şüphelisi oldukları tespit edilen A.B. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. GSM şirketine ait 9,5 Kw'lık jeneratör şirket yetkililerine teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR