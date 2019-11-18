Diyarbakır'da bazalt taşından asfalt üretim tesisi açıldı

Bağlar Belediyesince Karacadağ eteklerinden çıkarılan bazalt taşından yıllık 600 bin ton asfalt üretilmesi hedeflenen tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Körtepe Mahallesi'nde bulunan Asfalt Plenti ve Kırma Eleme Tesisi'nin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a büyük bir değişim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bağlar'ın hizmet bakımından kentte en geri kalan ilçe olduğunu ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bağlar'a ve Diyarbakır'a hizmet edilmesi için gönderilen paralar ihanetin destekçileri tarafından Kandil'e aktarılarak halkın hizmet görmesine engel olundu. Barış Pınarı Harekatı ile bir kez daha şahit olduk ki Türkiye eski Türkiye değil, güçlü ve belirleyicidir. Bu mücadele son terörist kalmayana kadar kararlılıkla devam edecektir. Hep birlikte terörü bu topraklardan söküp atacağız ve ülkemizi bu illetten kurtaracağız. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 ve 2073 hedeflerine giden yolda Diyarbakır, oluşan huzur ve güven ortamı çerçevesinde medeniyet, tarih, sanayi, üretim ve turizm merkezi olarak katkı sunacak."

"İhanet edenler değil, insana hizmet edenler güzelleştirecek." diyen Güzeloğlu, devletin millete hizmet etmenin adı olduğunu kaydetti.

Vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşacağını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, kaybettiği yılları geri kazanacak. Orta Doğu'nun turizm, ticaret ve üretim merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Bağlar Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışarak çözülmesi zor görünen, yılların ihmali olan sorunları inşallah çözüme kavuşturacağız. Bundan hiç şüphe etmeyin. Bu tesis millete hizmetin en güzel adıdır. Asfalt temel gerekliliktir. Belediye, altyapıyı yapmak zorundadır. Milletin kaynaklarını millete hizmet yolunda harcayacağız. Milletin kaynaklarını ihanet için kullananlara prim vermeyeceğiz."

Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini devraldıkları 3 ayda gerek altyapı ve gerekse diğer alanlarda büyük hizmetleri yerine getirdiklerini ifade etti.

"Yıllık 600 bin ton asfalt üreteceğiz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da tesisi hayata geçirerek hem belediyenin asfalt ihtiyacını karşılayacaklarını hem de belediye için gelir kalemi oluşturacaklarını belirtti.

Belediyenin yıllık asfalt ihtiyacının yaklaşık 50 milyon lira tutarında olduğunu anlatan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tesis ile hem belediyemizi bu giderden kurtaracağız hem de belediyeye gelir kazandıracağız. Yıllık 600 bin ton asfalt üreteceğiz. Kendi belediyemizle 5 belediyenin daha asfalt ihtiyacı karşılanmış olacak. Kaynakları sağlam olan belediye daha rahat hizmet eder. Tüketen değil, üreten belediye olacağız. Bu tesisimiz de bunun en güzel örneğidir."

Bölgenin hizmete dönüştürülmesi mümkün önemli kaynaklarının olduğunu kaydeden Beyoğlu, şehrin mimarisinde ve tarihinde önemli yer tutan bazalt taşlarını değerlendirerek milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Tesisin açılışına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AK Parti İl Başkanı Serdar Budak ve vatandaşlar katıldı.