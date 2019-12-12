Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kayapınar'a bağlı Gözalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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