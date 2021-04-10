Diyarbakır'da bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi ile Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.