Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Bazı Güvenlik Bariyerleri Kaldırıldı

Diyarbakır'da Bazı Güvenlik Bariyerleri Kaldırıldı

2 saat önce

Diyarbakır'da güvenlik amacıyla bazı noktalarda kurulan bariyerler huzurun tesisi ile kaldırıldı.

Diyarbakır'da Bazı Güvenlik Bariyerleri Kaldırıldı, System.String[]
Diyarbakır'da güvenlik amacıyla bazı noktalarda kurulan bariyerler huzurun tesisi ile kaldırıldı.

PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce şehir merkezine taşıdığı saldırılara karşı bazı noktalarda güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlerin, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla huzurun sağlandığı kentte kaldırıldığı görüldü.

Bariyerlerin kaldırıldığı merkez Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki caddelerde yolların yeniden ulaşıma açılması esnaf ve vatandaşları sevindirdi.

Esnaf Rıfat Şikap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumdan memnun olduklarını söyledi.

Valiye ve Emniyet Müdürüne teşekkür eden Şikap, "Bu yollar açıldığı için memnunuz. 2015 yılından bu yana kapalıydı. Esnaf olarak sıkıntı yaşıyorduk. Yolumuz açıldı, çok memnunuz." dedi.

Şikap, kentte bir daha terör saldırısı yaşanmaması temennisinde bulundu.

Esnaf Ahmet Çelik de uzun süredir bu caddelerin trafiğe açılmasını beklediklerini anlatarak, iyi bir gelişme yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Araç geçemediği için sıkıntı yaşıyorduk. Açılması iyi oldu. Esnafa polis gerekli yardımı yapıyordu. Vatandaşın gelememesi sorundu. Güvenliğin sağlanması vatandaşlar için önemli. Bu sokakların açılmasıyla eski günlere dönersek iyi olur."

Çelik, kentteki olumlu gelişmelerin sürmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:52 Kaynak: AA

PKK, Diyarbakır, Güncel
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