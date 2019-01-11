Diyarbakır'da Bazı Güvenlik Bariyerleri Kaldırıldı

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Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek