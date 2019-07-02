Diyarbakır'da bebeğin feci ölümü
2 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
'ın Ergani
ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan
hayatını kaybetti.
Olay, dün Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki Zeynep Arslan'ın üzerine televizyon düştü. Olay sonrası aile, küçük kızı hastaneye kaldırdı. Talihsiz Zeynep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz
Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti