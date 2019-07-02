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Diyarbakır'da bebeğin feci ölümü

2 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bebeğin feci ölümü, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.

Olay, dün Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki Zeynep Arslan'ın üzerine televizyon düştü. Olay sonrası aile, küçük kızı hastaneye kaldırdı. Talihsiz Zeynep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Zeynep Arslan, Diyarbakır, Ergani, 3. Sayfa
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