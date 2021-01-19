Diyarbakır'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

19.01.2021 15:49
Diyarbakır'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Diyarbakır'da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri etkili olan kar nedeniyle yolların kapanmaması ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır'da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri etkili olan kar nedeniyle yolların kapanmaması ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından Kulp, Çüngüş, Ergani, Hani, Dicle, Hazro ve Lice ilçelerinde yolların açık kalması için çalışma başlattı.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbarları değerlendirerek gece saatlerinden itibaren ilçe ve mahallelerde yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, başta sağlık hizmetleri olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 50 personel ve 18 araç ile kent genelinde çalışma yürütüyor.

Ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece olası buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arter ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşlardan "Alo 153" hattını aramaları ya da 0501 121 21 21 WhatsApp hattına durumu bildirmeleri istendi.

Açıklamada, ayrıca evsiz ve barınma sorunu yaşayan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine başvurarak konaklayabilecekleri belirtildi.

Yenişehir Belediyesi 42 mahallede çalışma yürütüyor

Yenişehir Belediyesine bağlı ekipler merkezi ve kırsal 42 mahalle ile caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasının dün geceden bu yana aralıksız sürdürüyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, belediye ekiplerinin tüm ekipmanları ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasıyla hizmette olduğunu belirterek, ekiplerin sahada hazır durumda olmaya devam edeceğini söyledi.

Bağlar ilçe merkezinde 9 kar küreme aracı hizmet veriyor

Bağlar Belediyesi, kar yağışının yaşamı olumsuz ekilememesi için merkezde ve kırsalda önlemler alarak ulaşımın aksamasının önüne geçti.

Belediye ekipleri Karacadağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim yerlerinde de yolların kapanmaması için tedbir aldı.

Çiftlik, Ağaçgeçit ve Batı Çanakçı mahalleleri ve bağlı mezralarda gerçekleştirilen çalışmalarla kısa süreliğine kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, ekiplerin sahada hazır durumda olmaya devam edeceğini söyledi.

Kayapınar Belediyesi, karla mücadele ekipleri de yaşamı olumsuz ekilememesi için merkez ve kırsalda önlemler alarak ulaşımın aksaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından "Tüm imkanlarımızla sahadayız, içiniz rahat olsun." mesajı paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yenişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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