Diyarbakır'da belediye hizmetlerinden memnun olan mahalle sakinlerinden AK Parti'ye teşekkür - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Ortaören Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyetten dolayı AK Parti'li Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesince, daha önce görmedikleri hizmetlere kavuşan Ortaören Mahallesinde yaşayan vatandaşlarca mahallede etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe davet üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer katıldı.

Ortaören Mahallesi Muhtarı Edip Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, Bağlar Belediyesinin tüm sorunlarını çözdüğünü, taleplerini karşıladığını belirtti.

Mahallenin yaşanabilir bir noktaya getirildiğini ifade eden Öztürk, "Daha önce HDP'ye destek veriyorduk. İlk kez bu kadar hizmet gördük. İnsanca yaşama imkanına kavuşan mahalle halkı bundan çok memnun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Aydın da, Belediye Başkanı Beyoğlu'nun halkın her kesimine ve ilçenin her karışına dokunan hizmetleriyle fark yarattığını belirterek, ilçe tarihinde ilk kez böyle hizmet gören halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini aktardı.

Beyoğlu da, vatandaşların hak ettiği hizmetlere ulaşmasını sağlamak için hiçbir ayrım yapmadan mücadele ettiklerini ifade ederek, "20 yıl boyunca hizmet alamayan ilçemizin her tarafında kısa zamanda hizmet rekoru kırarak milletimizin sevgisini kazanmamızı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. Milletin kaynaklarının millete hizmet için yerinde kullanılması ile bu güzellikler yaşandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasını esas alıyoruz. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.