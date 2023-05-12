Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti

12.05.2023 00:53

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsünde erken yolcu, otobüsteki kadınlara bakarak kendini tatmin etti. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir belediye otobüsünde skandal görüntü. Sabah saatlerinde seferini yapan otobüste, koltukta oturan bir erkek, otobüsteki kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülendi. Otobüsteki, bir yolcunun telefonla çektiği görüntüler kentte tepkiye neden oldu.

EMNİYETİ ETİKETLEDİLER

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili birçok kişi emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin tutuklanması gerektiği çağrısında bulundu.

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Diyarbakır Merkez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
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