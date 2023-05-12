Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir belediye otobüsünde skandal görüntü. Sabah saatlerinde seferini yapan otobüste, koltukta oturan bir erkek, otobüsteki kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülendi. Otobüsteki, bir yolcunun telefonla çektiği görüntüler kentte tepkiye neden oldu.

EMNİYETİ ETİKETLEDİLER

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili birçok kişi emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin tutuklanması gerektiği çağrısında bulundu.