Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir belediye otobüsünde skandal görüntü. Sabah saatlerinde seferini yapan otobüste, koltukta oturan bir erkek, otobüsteki kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülendi. Otobüsteki, bir yolcunun telefonla çektiği görüntüler kentte tepkiye neden oldu.
Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili birçok kişi emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin tutuklanması gerektiği çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Belediye otobüsünde büyük rezillik! Erkek yolcu, kadınlara bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika