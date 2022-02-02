Diyarbakır'da belediye personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Yenişehir belediyesi personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay Diyarbakır Kan Merkezince belediye hizmet binasında kurulan stantta kan değerleri kontrol edilerek uygun görülen personel kan bağışı yaptı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ünal Koç, belediye olarak Kızılay'a her zaman destek olduklarını belirtti.

Personele duyarlıkları için teşekkür eden Koç, "Kayapınar Belediyesi çalışanları bu konuda gönüllü oldular. Biz de Kızılay'a kan bağışında bulunmak için bir kampanya düzenledik." ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, personel Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katılarak, kan verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci kurulan standı ziyaret etti.

Beşikçi, "Vatandaş olarak Kızılay'ın kan stoklarının azalmaması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Stantta görevli Dr. Esmat Alizai kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Beşikci'ye teşekkür etti.