Diyarbakır'da belediyeden 5 bin haneye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da belediyeden 5 bin haneye gıda yardımı - Son Dakika

Diyarbakır'da belediyeden 5 bin haneye gıda yardımı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 17 ilçede ihtiyaç sahibi 42 bin kişiden oluşan 5 bin haneye gıda yardımı ulaştırılmaya başladı.

Diyarbakır'da belediyeden 5 bin haneye gıda yardımı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 17 ilçede ihtiyaç sahibi 42 bin kişiden oluşan 5 bin haneye gıda yardımı ulaştırılmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda yardımlarından oluşan koliler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan, dezavantajlı ailelere teslim ediliyor.

Bu ay başlayan çalışma 12 ay boyunca devam edecek ve yıllık toplam 60 bin koli gıda yardımı ailelere ulaştırılacak.


Dağıtımına başlanan 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor.

İlk etapta Bağlar'da 631, Hazro'da 212, Silvan'da 300, Bismil'de 212 ve Çınar'da 212 olmak üzere toplam bin 567 haneye gıda yardımı yapıldı.

Diğer yardımlar daha sonra dağıtılmak üzere depolandı.

Yapılan planlama doğrultusunda Çermik'te 229, Çüngüş'de 200, Dicle'de 200, Ergani'de 189, Eğil'de 201, Hani'de 200, Kayapınar'da 500, Kocaköy'de 200, Kulp'ta 207, Lice'de 200, Sur'da 500 ve Yenişehir'de 607 olmak üzere toplam 3 bin 433 gıda yardım kolisi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla dağıtılacak.

Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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