Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Belediyeden İl Jandarma Komutanlığına Mescit

Diyarbakır'da Belediyeden İl Jandarma Komutanlığına Mescit

25 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, İl Jandarma Komutanlığına mescit yapıldı.

Diyarbakır'da Belediyeden İl Jandarma Komutanlığına Mescit, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, İl Jandarma Komutanlığına mescit yapıldı.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kente yönelik hizmetler sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığında inşası tamamlanan mescit törenle ibadete açıldı.

Törene, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende konuşan Vali Güzeloğlu, mescidin hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Başoğlu, Cumali Atilla'ya plaket takdim etti.

Protokol üyelerince mescit bahçesine fidan da dikildi.

Mescidin açılış kurdelesinin kesildiği törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Atilla, mescide yönelik ulaşım, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım gibi konularda da Büyükşehir Belediyesi olarak katkılarının süreceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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