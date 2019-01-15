Diyarbakır'da Belediyeden Mahallelere Kedi Evi
46 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 11 kedi evini mahallelere yerleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, 11 kedi evini mahallelere yerleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, sokakta kedilerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için 11 kedi evini Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ile mahallelerdeki çeşitli noktalara yerleştirdi.
Ekiplerce, kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de evlerin yanına mama bırakırken, mahallelerdeki esnafa da kedi maması dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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